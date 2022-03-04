T24 LogoT24 Logo
Haberler

Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki yangın söndürüldü

"Patlarsa Çernobil'den 10 kat daha büyük bir tehdit ortaya çıkar"

04 Mart 2022 09:50

Rus ordusunun Ukrayna'nın Energodar kentindeki Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırısı sonucu çıkan yangın saatler sonra söndürüldü.

Yangın, yerel saatle 06.20 civarında söndürüldü. Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, reaktör alanlarını etkilemeyen, 5 katlı bir eğitim binasında çıkan yangında can kaybı yaşanmadığı duyuruldu. Energodar Belediye Başkanı Dmytro Orlov da nükleer santraldeki çatışmaların durduğunu açıkladı.

"Patlarsa Çernobil'den 10 kat daha büyük bir tehdit ortaya çıkar"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, santraldeki yangın sırasında yaptığı açıklamada, "Zaporijya Nükleer Santrali patlarsa Çernobil'den 10 kat daha büyük bir tehdit ortaya çıkar" uyarısında bulunmuştu. Energodar Belediye Başkanı Orlov ise yangının "düşman bombardımanı" sonucu çıktığını belirtmişti. Nükleer santralin basın sözcüsü Andriy Tuz da basına yaptığı açıklamada, radyasyon seviyesinin normal değerde olduğunu duyurmuştu.

Zaporijya Nükleer SantraliyangınsöndürüldüÇernobil

Diğer Videolar

Gezi davası kararının ardından konuşan Can Atalay: Boyun eğmeyeceğiz, zulme karşı direneceğiz

CHP'li Özel: Gezi özgürdür, Kavala özgürdür; tarih önünde Erdoğan mahkum olacaktır, ant olsun, ant olsun, ant olsun

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Nisan 2022

Bursa'da eğitim uçağının düşmesiyle evi zarar gören vatandaş: Yetkililer evimi yapsınlar, bayramın ikinci günü düğünüm var benim

Fatih Portakal: İddia etmiyorum, gerçek, kişisel verilerimiz çalındı; bu bir sanal tecavüzdür

Ardahan'da bir kişi, köpeğine saldıran kurdu sopayla böyle kovaladı; "Görüntüleri izlediğimde çok korkunçtu"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24