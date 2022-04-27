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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ: Çünkü biz salağa "salak" diyoruz

"Neden gençlik Zafer Partisi diyor?"

27 Nisan 2022 13:43

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında gençlerin neden Zafer Partisi'ni tercih ettiğini "Çünkü biz salağa "Salak" diyoruz!" sözleriyle açıkladı.

Ümit Özdağ, HaberTürk TV'de Fatih Altaylı ile 'TekeTek' programına konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özdağ'ın, gençlerin Zafer Partisi'ni tercih etme nedenlerini açıkladığı sırada kullandığı sözler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Özdağ konuşmasında, "Neden gençlik Zafer Partisi diyor? Çünkü biz sistem partilerinden farklıyız. Lafı ağızımızda gevelemiyoruz. Salaklara salak olduğunu söylüyoruz. Sığınmacıların bir örtülü istila olduğunu ve bunun Türkiye'yi bir iç savaşa götürmek istediğini ve bu insanların vatanlarına dönmesinin bu oyunu bozacağını söylüyoruz. Çünkü biz bugünkü düzenin bir sömürü düzeni olduğunu, neoliberalizmin insanlığı ve Türkiye'yi kirlettiğini söylüyoruz" dedi.

Özdağ'ın o sözleri Zafer Partisi Twitter hesabından da paylaşıldı.

Ümit ÖzdağHabertürkFatih Altaylı"Salağa salak diyoruz"Zafer Partisi

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