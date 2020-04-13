Zabıta ekiplerine verdiği kibar siparişle gündem olan 'Burhan Amca' hastaneye yatırıldı

Yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na taleplerini iletirken naifliğiyle Türkiye gündemine oturan Burhan Kılıçkını (Burhan Amca), Mersin’de hastaneye yatırıldı.

Burhan amca, gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu ve duygulandığını belirterek, “İftihar ediyorum, mutlu oluyorum. Ne güzel insanlar var” dedi.

Burhan amcanın Mersin’de yaşayan kızı Deniz Öztaş ile damadı Şehmuz Öztaş, geçtiğimiz günlerde Ordu’ya giderek Burhan Kılıçkını’yı hastaneden alarak Mersin’e getirdi. Diyabet hastası olan Burhan Kılıçkını bugün hastaneye yatırıldı.