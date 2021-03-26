Yüzündeki lekeleri sildirmek için gitti, kalıcı lekelerle çıktı: Hiçbir kadın benim yaptığım hatayı yapmasın

Kocaeli’nin İzmit İlçesinde yaşayan Aysun Berber yüzündeki lekeleri sildirmek için İzmit’te faaliyet gösteren bir güzellik merkezine gitti. Tedavisine başlanan 32 yaşındaki Aysun Berber’in yüzünde ilk seanstan sonra yanıklar oluşmaya başladı. Hayatının şokunu yaşayan Aysun Berber tedavi olduğu güzellik merkezine ulaştı. Ancak iddialara göre özür bile dilemeyen güzellik merkezi Aysun Berbere sadece krem vermekle yetindi.

Yüzünde yüzde 50 yanıklar oluştuğunu söyleyen Berber, “Bir yıllık bir tedavinin sonunda yüzümdeki yanıkların sadece yüzde 50’sinin iyileşme ihtimali var. Yani yüzümdeki bu lekeler kalıcı olacak" diyerek tepkisini dile getirdi.