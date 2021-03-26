Yüzlerce sığınmacı başkent Paris’in ortasına çadır kurdu

Fransa'da çoğunluğunu Afganların oluşturduğu yüzlerce sığınmacı yaşadıkları elverişsiz koşulları hükümete duyurmak için başkent Paris’te bulunan République Meydanı’nda yaklaşık 400 çadır kurdu.

“Dayanışma Gecesi” kapsamında, aralarında Utopia56 Derneği’nin de bulunduğu dernekler bir araya gelerek sokağa çıkma yasağının yürürlüğüne girmesinden kısa süre önce “acil, istikrarlı ve düzgün barınma taleplerini” iletmek için sığınmacılara eşlik etti.

Utopia56 derneğinin Parisli yöneticisi Kerill Theurillat, “Burası sembolik bir yer, son eylemimizden bu yana hiçbir şey değişmedi. Bu insanlar için bir konut çözümü bulmayı ve onları güvenli bir yere koymayı umuyoruz” dedi.

Yüzlerce sığınmacı geçtiğimiz yıl Kasım ayında République Meydanı’nda çadır kurmuş ancak çadırların tahliyesi sırasında güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanmıştı. Daha sonra güvenlik güçlerine yönelik soruşturma başlatılmıştı.