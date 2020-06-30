Yürüyüşüne izin verilmeyen İzmir Barosu avukatları, polis barikatına karşı 'Yuh yuh' türküsünü söyledi

30 Haziran 2020 08:42
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından "Çoklu baro teklifi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız yarın teklif verecek" açıklamasının ardından yürüyüş yapmak isteyen İzmir Barosu polis engeliyle karşılaştı. Avukatlar, engelleme üzerine baro sokağında oturma eylemi başlattı.
Eylemlerini saat 23.00'e kadar devam ettiren avukatlar, hep birlikte Selda Bağcan'ın 'Yuh yuh' şarkısını seslendirdi.
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