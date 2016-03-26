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Yürüyebilen balık türü keşfedildi

26 Mart 2016 00:30

New Jersey Teknoloji Enstitüsü’nün (NJIT) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'Cryptotora thamicola' adını alan balık, sadece birkaç santimetre uzunluğunda. Benzersiz anatomik özellikleri, bu balığa yüzgeçlerin yardımıyla karada yürüme olanağı sağlıyor. Bilim insanları, balığın, dört ayaklı memeliler ve amfibilerin hareketini tekrarlayarak kayaların üzerine tırmanabildiğini tespit etti. Bunun yanı sıra, yeni keşfedilen balık türü Cryptotora thamicola tamamen kör. Sputnik'in haberine göre konu üzerinde çalışan bilim insanlarından biri, “Bu balığın leğen kemiği ve omurga yapısı, yerçekimi kuvvetine rağmen vücudunu yukarıda tutabilme imkanı sağlıyor. Yüzgeçler üzerinde durma yeteneği, onu deniz dibinde sürünebilen diğer balık türünden ayıran bir özellik” şeklinde konuştu.

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