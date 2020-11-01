Yürümekte hâlâ zorlanan Mutlu Kaya: Ben bir cani tarafından kafamdan vuruldum, ablam öldürüldü, adalet neredesin, yeter artık!

T24 Haber Merkezi

Beş yıl önce eski erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve mucizevi şekilde hayatta kalan Mutlu Kaya hâlâ yürümekte zorluk çekiyor.

Mutlu Kaya, ablası Dilek Kaya’yı da bir kadın cinayetinde kaybetti.

Mart 2020 yılında Diyarbakır 8. Ana Jet Üst Komutanlığında görevli Astsubay Y.Ç tarafından öldürülen ablası Dilek Kaya ile ilgili paylaşımda bulunan Mutlu Kaya göz yaşları içinde “Ablamın geri gelmeyeceğini biliyorum, ama ne olur adalet yerini bulsun” dedi.

Mutlu Kaya, TikTok hesabından paylaştığı videosunda “Ben bir cani tarafından kafamdan vuruldum, ablam öldürüldü, adalet neredesin, artı yeter!” diye yazdı.