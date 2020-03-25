Yurttan Koronavirüs manzaraları | Maske dağıtan 'Spider Man', şarkı söyleyen zabıta var

Tüm dünyada 20 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 44 kişinin yaşamını yitirdiği Türkiye'de tedbir amaçlı alışveriş merkezleri, tarihi yerler, caddeler, sokaklar boş kaldı.

Yurdun dört bir yanında maske, bank ve test kuyrukları oluştu.

Risk grubundaki yaşlı vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrasında oluşturulan ekipler, dışarıya çıkamayan ve kimsesi olmayan yaşlı vatandaşların market ihtiyaçlarını karşıladı.

Adana'da zabıtalar 'evde kalan' vatandaşlara müzikle moral verdi.

Konya'da doktor bir çift, yeni tip Koronavirüs tedbiri nedeniyle 2 çocuğu ile sosyal mesafe sınırını gözeterek konuştu.

Sivas ve Sakarya'da iki fırın işletmecisi yeni tip Koronavirüs nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara ekmeği ücretsiz verdi.

Antalya’da 'Spiderman' (Örümcek Adam) kostümüyle insanların sevgisini kazanan Burak Soylu, eczaneden aldığı maskeleri semt pazarı ve sokakları gezerek dağıttı.