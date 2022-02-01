Yurtiçi Kargo çalışanları yüzde 40 zam talebiyle eylem başlattı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Yurtiçi Kargo çalışanları kendilerine yapılan yüzde 17 zam için bu sabah saat 09.00'da kontak kapatarak Varyap Plaza Yurtiçi Kargo Müdürlüğü önünde buluşup eyleme geçti.
Twitter üzerinden yapılan açıklamalarda işten atılan arkadaşları, zam ve dağıtılacak parça sayıları hakkında açıklamalarda bulunuldu.
Yurtiçi Kargo Çalışanları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda talepler şöyle sıralandı:
"Kontak kapadık, haklarımızı almak için Varyap Plaza Yurtiçi Kargo Bölge Müdürlüğü önüne gidiyoruz. 1. %40 zam yapılsın. 2. Dağıtılacak parça sayıları artırılsın. 3. Sözleşme fesihleri iptal edilsin, hiçbir çalışma arkadaşımızın sözleşmesi fesh edilmesin"
Kargo çalışanlarının talepleri şu şekilde: