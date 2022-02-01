Yurtiçi Kargo çalışanları yüzde 40 zam talebiyle eylem başlattı

Yurtiçi Kargo çalışanları olarak iş ortağı adı altında hiçbir gelir elde edemeyen emekçileriz. Hiçbir güvencemiz yok ve sadece parça başı ücret alıyoruz. Parça sayılarımız da bir çok şubede çok düşük. Şirket ise bize % 17 zammı reva gördü. Bu zam üzerine şirkete taleplerini dile getiren İstanbul Yasemin DDN Şubesi'nden 20 çalışma arkadaşımızın sözleşmesi fesh edildi.