Eren Yıldırım'ın tutuklanması | 'Savcı ve hâkim Erdoğan'ın sözlerinden vazife çıkardı!'

Gazeteci ve T24 yazarı Mehmet Tezkan, gündemde olan olayların 'aslını' her gün yayınladığı 2 dakikalık videolarda anlatıyor. Tezkan bugün yayınladığı videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Van’da PKK, Adana’da CHP. Saldırı şekli farklı olsa da zihniyetleri aynı" sözlerinin ardından CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın tutuklanması olayına değindi. Tezkan olayı 'Hukuk skandalı, Türkiye'de tutukluluk sıradanlaştı. Ucuz hale getirildi' şeklinde açıkladı.

Konuşmasının başında olay ile ilgili bilgi veren Tezkan, "Adana Yüreğir'de CHP Gençlik Kolları Başkanı ailesiyle akşam çıkıyor, o sırada Vefa Destek Grubuyla arasında bir anlaşmazlık çıkıyor. Bu gün görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Bağırış, itiş, kakış hepsi var. Kaymakam koruması silah çekiyor. Anne bağırıyor 'bize silah çekmeyin.' diye. Olay mahkemelik oluyor. Mahkeme serbest bırakıyor. Başka ne olabilir ki, böyle bir olayda insanlar yargılanır. Para cezası ve benzeri işlemler uygulanır" dedi. Ancak Tezkan, Adana'daki savcı ve hâkimin Erdoğan'ın sözlerinden vazife çıkardığını ve panik içinde Yıldırım'ın tutuklandığını ifade etti.

Olayın Van'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik düzenlenen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıyla birlikte verildiğini söyleyen Tezkan, "Aynı tarihte PKK'lı teröristler, Van'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na uzun namlulu silahlarla saldırdılar. Cumhurbaşkanı'na nasıl bilgi verildiyse, danışmanları Erdoğan'a nasıl sunduysa iki olayı birleştirdiler. Cumhurbaşkanı dedi ki, 'Van'daki saldırı neyse Adana'daki saldırı da aynıdır. Yöntem farklı ama zihniyet aynı:' Bunu söyleyince Adana'daki savcı ve hakim durumdan vazife çıkardı. 'Eyvah' dediler. 'Biz bunu saldık' ertesi gün panik halinde tutukladılar." ifadesini kullandı.

Tezkan şöyle davam etti;

"Bir insan bir saldırıya PKK zihniyeti de olsa ailesiyle mi gider, bir saldırgan bir eşkiya sadırınca polis çağırır mı? Bu genç polisi kendisi çağırıyor. İddia ediyorum CHP'li olmasaydı hiçbir şey olmaz, o dosya kapanırdı. Maalesef Türkiye bu kadar ucuz tutukluluk kararı verilen ülke oldu"