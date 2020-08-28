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Yunusların 'nadir anları' drone'la görüntülendi: Gördüklerimiz bizi çok şaşırttı

Meksika açıklarında yunus balıklarının sosyalleştikleri anlar drone takıldı

28 Ağustos 2020 15:16

Meksika açıklarında yunus balıklarının sosyalleştikleri anlar drone'a takıldı. Ortaya çıkan renkli anlar, denizaltı araştırmacılarının drone kamerasına yansıdı. 

Meksika'nın güneybatısındaki okyanusta yaşayan yunus balıklarının hareketleri denizaltı bilincilerini şaşırttı. Denizaltı araştırmacıları nadir rastlanan bir olaya tanıklık ettiklerini ifade ederken, doren ile görüntülenen o anlarda yunus balıklarının sosyalleştiği ve birbirine balık ikramında bulunduğu görülüyor.

"Gördüklerimiz bizi çok şaşırttı"

Türünün kaba dişli olduğu ifade edilen yunusların, zamanlarının yüzde 80'ini okyanusun derinliklerinde geçirdikleri gerekçesiyle denizlatı araştırmacılarının yunusların davranışlarının incelemekte zorluk çektiği ifade edildi. Araştırmacılardan Eric Angel Ramos, "Yiyecek paylaşımı yakın arkadaşlarda gözlemlenen bir davranıştır. Bunu Orka balinalarında çok görürüz ama onlar aşırı sosyal hayvanlardır. Gördüklerimiz bizi çok şaşırttı." dedi.

Kaynak: DHA

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