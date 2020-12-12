Yunanistan adasındaki Moria kampındaki sığınmacılar yağmur altında kaldı

Yunanistan'In Lesvos adasında yer alan Moria 2 sığınmacı kampında yağmurun başlamasıyla çadırlar su altında kaldı.

Mülteci Medyası isimli Twitter adresinden paylaşılan görüntülerde, elektriklerin de kesildiği kampta çadırların su altında kaldığı görülüyor.

Eylül ayında da Midilli adasındaki Moria sığınmacı kampında yangın çıkmış, neredeyse kül olan kampta çıkan yangında kundaklama ihtimali üzerinde durulmuş ve 5 kişi gözaltına alınmıştı.

TIKLAYIN - Midilli adasındaki Moria sığınmacı kampı neredeyse tamamıyla kül oldu; yetkililer kundaklama ihtimali üzerinde duruyor