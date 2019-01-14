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Yunan turistlerden Trabzon'da 'Kalandar' kutlaması

14 Ocak 2019 14:59

Trabzon'un Maçka ilçesinde, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan Kalandar için şenlik düzenlendi. Kalandar gecesi için Yunanistan'dan gelen 50 kişilik turist grubu, kendilerine özgü kıyafetlerle horon oynanıp, tiyatro gösterileriyle Kalandar geleneklerini canlandırdı. Trabzon ve çevresinde Rumi takvime göre yeni yılın ilk günü kabul edilen Kalandar için etkinlik düzenlendi. Her yıl 13 Ocak'ı 14 Ocak'a bağlayan gecede, Maçka ve çevresi başta olmak üzere bölgede çok sayıda köyde yaşatılan Kalandar geleneği bu yıl da sürdü. Maçka ilçesine bağlı Güzelyayla köyünde düzenlenen Kalandar gecesi şenliğine, bölge halkının yanı sıra Yunanistan'dan gelen 50 kişilik turist kafilesi de, yöresel kıyafetleriyle katılarak Kalandar'ı kutladı. Kafilede ayrıca, Kalandar geleneğin özgü, şeytan, ayı, köylü kadın, asker, doktor, köylü ve gelin kıyafeti giyinen kişiler de yer aldı. Kendilerine özgü danslarıyla gösteri sunan, kemençe, tulum ve davul eşliğinde horon oynayan Yunanlı turistleri, köy sakinleri de ilgiyle izledi. Kafiledeki kostüm giymiş turistler de, yörelilerle şakalaştı, tiyatro gösterileri sunup, Kalandar geleneklerini canlandırdı. Köy sakinileri de, renkli görüntülerin yaşandığı etkinliği, cep telefonlarıyla fotoğraflayarak, sosyal medyada paylaşımlarda da bulundu.

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