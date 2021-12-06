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Yumurtasını dışarıda bırakan kuluçkadaki tavuğu, başka bir tavuk böyle uyardı

Tavuk, kendisini uyaran tavuk tarafından birde gaga yiyor

06 Aralık 2021 12:14

Kuluçkaya yatarken bir yumurtasını dışarıda bırakan tavuğu, başka bir tavuk uyararak gagasıyla yumurtasını kuluçkaya çekti. O görüntüler kameralara böyle yansıdı. 

Bir yumurtası dışarıda kalan tavuğun başka bir tavuk tarafından uyarıldığı anlar eğlenceli görüntüler oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri gülümsetti. Haber Global'de yer alan haberde, kuluçkaya yatan tavuğun dışarda kalan yumurtasını, başka bir tavuğun gelerek yerine koyduğu anlar yer alıyor. Tavuk, kendisini uyaran tavuk tarafından birde gaga yiyor.

kuluçkatavukyumurtasını dışarda unutan tavuk

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