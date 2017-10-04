Yüksel’de Veli Saçılık’a saldıran Emrah Yavuz özür diledi: Bu hatadan dolayı pişmanım...

Yüksel Caddesi’ndeki “İşimizi geri istiyoruz” sloganıyla sürdürülen eyleme polis müdahalesi sırasında Veli Saçılık’a saldıran Emrah Yavuz özür diledi. Yavuz, “Bu hatadan dolayı pişmanın, özür diliyorum” dedi. Açlık grevinin 209. gününde olan tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için ve işe iade talebiyle “İşimizi geri istiyoruz” sloganıyla Yüksel Caddesi’nde devam eden eylem 329’uncu gününe girdi. Her seferinde polis müdahalesi ile karşılaşan eyleme Mayıs ayındaki müdahale sırasında Emrah Yavuz isimli bir kişi polisle birlikte Veli Saçılık’ı darp etmişti. Saçılık’ın yaptığı suç duyurusunun ardından hakkında soruşturma başlatılan Yavuz, saldırıdan dolayı özür diledi. Yavuz’un özrünü Saçılık, Twitter hesabından video ile paylaştı.