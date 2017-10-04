T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yüksel’de Veli Saçılık’a saldıran Emrah Yavuz özür diledi: Bu hatadan dolayı pişmanım...

04 Ekim 2017 16:42

Yüksel Caddesi’ndeki “İşimizi geri istiyoruz” sloganıyla sürdürülen eyleme polis müdahalesi sırasında Veli Saçılık’a saldıran Emrah Yavuz özür diledi. Yavuz, “Bu hatadan dolayı pişmanın, özür diliyorum” dedi. Açlık grevinin 209. gününde olan tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için ve işe iade talebiyle “İşimizi geri istiyoruz” sloganıyla Yüksel Caddesi’nde devam eden eylem 329’uncu gününe girdi. Her seferinde polis müdahalesi ile karşılaşan eyleme Mayıs ayındaki müdahale sırasında Emrah Yavuz isimli bir kişi polisle birlikte Veli Saçılık’ı darp etmişti. Saçılık’ın yaptığı suç duyurusunun ardından hakkında soruşturma başlatılan Yavuz, saldırıdan dolayı özür diledi. Yavuz’un özrünü Saçılık, Twitter hesabından video ile paylaştı.

ETİKETLER

Yüksel’de Veli Saçılık’a saldıran Emrah Yavuz özür diledi: Bu hatadan dolayı pişmanım...

Diğer Videolar

Enkaz altında kalan hayvanların kurtarılış anları

Elazığ depreminin ardından | Her şey bir canı kurtarmak için

Elazığ depreminden 2 saat önce konuşan İmamoğlu: Depremi siyasi bir alana taşımayın, devlet yerele karşı olmamalı

CHP'li Tanrıkulu depremin merkezi Sivrice'de gözlemlerini T24'e aktardı: Hâlâ enkaz altında olanlar var

Bakanlar depreme işte böyle yakalandı

Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24