Yüksekten düşen adam demir korkuluklara saplandı, karnında demirlerle hastaneye kaldırıldı

İstanbul Avcılar'da bir kişi oturduğu daireden dengesini kaybederek bahçe duvarının demir korkuluklarına saplandı. Vücudunda demir parçasıyla hastaneye kaldıran kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Ali U. adında bir kişi kaldığı üçüncü kattaki dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek bahçe duvarının demir korkuluklarına düştü. Sesleri duyan komşuları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın demirlere saplandığı görünce hemen İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri demirlere saplanan kişiyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Sağlı sollu demirleri ispiral makinesi ile kesen itfaiye ekipleri şahsı sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlı ekipleri demir parçasıyla birlikte Ali U.'yu sedyeye koyarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Ali U.'nun hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi.