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Yüksekova'da yıldırım isabet eden 30 koyun öldü

07 Ağustos 2021 16:55

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak sırasında ağaç altında olan 30 koyun, yıldırım isabet etmesi sonucu öldü; 30'a yakın kuzu da yaralandı. 

Yüksekova'da 1 haftadır aralıklarla etkili olan şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli mezrasında da sağanak etkili oldu.

Yağış sırasında ağaç altında olan 30 koyun, yıldırım isabet etmesi sonucu ölürken, 30 kuzu da yaralandı.

Çoban Şahin Tali, "Yağmur yağmaya başladı. Hava birden karardı. Aniden şimşekler çaktı. Korku ile kendimi yere attım. 30 koyun öldü, 30 kuzu da yaralandı" dedi.

HAKKARİYÜKSEKOVAyıldırım isabet eden 30 koyun öldü

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