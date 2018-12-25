T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yüksek gerilim hattı bomba gibi patladı

25 Aralık 2018 13:59

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, arıza yapan yüksek gerilim hattına bağlı tellerin alev almasıyla meydana gelen patlama, bir kişinin cep telefonunun kamerasına yansıdı. Olay, saat 17.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde bulunan yüksek gerilim hattında meydana geldi. İddiaya göre, yüksek gerilim hattındaki parçanın arıza yapması sonucu, hatta bağlı teller alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler hatta patlamaya neden olurken, sesler çevrede paniğe yol açtı. Korkutan olayda can veya mal kaybı yaşanmadı, patlama anları ise bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, patlamanın yaşandığı yüksek gerilim hattındaki arızayı onardı.

ETİKETLER

yüksek gerilimhatbombapatlamapatladıdenizlielektrik

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Şubat 2020

Kızı korkmasın diye bomba seslerini oyuna dönüştüren Suriyeli baba: Kızımın savaşla ilgili hiçbir şeyi hissetmemesini sağlıyoruz

Market arabasıyla hırsızı böyle yakalattı

Grup Gündoğarken’in ‘Nereden Nereye’ şarkısına sansür

Köprüde intihar girişiminde bulunan genci Eski bakan Veysel Eroğlu, ikna etti

Elazığ'da deprem sonrası ağır hasarlı binanın yıkılma anı kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

Eski AKP kurucularından Abdüllatif Şener, dönemin MGK toplantısında ‘FETÖ ile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24