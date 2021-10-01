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Yük gemisi balık havuzuna girdi, bir milyon balık denize kaçtı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi

01 Ekim 2021 15:48

Muğla’nın Milas ilçesinde, Güllük Körfezi’nde Queensland bandıralı yük gemisi çarptığı 1 havuzu parçalayıp, 2 havuza zarar verdi. Havuzlarda bulunan ve toplam ağırlığı yaklaşık 400 tonu bulan 1 milyon civarındaki balık denize kaçtı.

Güllük Körfezi Papaz Adası açıklarında seyreden Queensland bayraklı 139 metrelik Heba-M isimli kuru yük gemisi, kıyıdan 1 deniz mili açıktaki balık havuzlarına çarptı. Ağırlıkları 400 ile 500 gram arasında değişen yaklaşık 1 milyon balık, parçalanan havuzlardan denize kaçtı. 3 çipura havuzunun olayda hasar gördüğü öğrenildi.

Sahil Güvenlik tarafından olayla ilgili olarak geminin kaptanı ve iki yardımcısının ifadesine başvurulurken, Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin olay sonrasında hasar tespit çalışması yürüttüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Havuzun ağlarının pervanelere dolanması nedeniyle arıza yapan gemi, dalgıçlar yardımıyla kurtarılmaya çalışılıyor.

Kaynak: İHA

yükgemibalıkhavuz

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