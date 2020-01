YouTube, tüm zamanların en çok cover’lanan şarkıları listesini yayımladı. Listeye göre Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve aktör John Legend'ın 'All of Me' şarkısı ilk sırada yer alıyor. Yedi Grammy Ödülü sahibi Legend, ayrıca 2007'de Songwriters Hall of Fame'den Starlight özel ödülü almıştır.