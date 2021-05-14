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Spor

Yorumculardan Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınmasına 'Tarkanlı' tepki: Resmî şarkısı 'Kuzu Kuzu' yapılmalı

Nihat Özdemir'in, "Kuzu kuzu gelecekler" açıklaması gerçeğe dönüşmeyince sosyal medyada alay konusu oldu

14 Mayıs 2021 15:06

Şampiyonlar Ligi Finali'nin 2023'te yeniden İstanbul'a verilmesiyle Tarkan'ın 'Kuzu kuzu' adlı parçası yeniden gündem oldu. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in, "Kuzu kuzu gelecekler" açıklaması gerçeğe dönüşmeyince sosyal medyada alay konusu oldu. 

Final İstanbul'dan alınıp, Portekiz'e verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında finalin İstanbul'da oynanacağı bildirildi. UEFA, Süper Kupa Finali'ni de İstanbul'a verdi. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada 'Kuzu kuzu' paylaşımları yapıldı. Yorumcu Mert Aydın, Tarkan'ın şarkısının finalde çalınmasını istedi, bu dakikalar içinde çok sayıda etkileşim aldı. Bir başka yorumcu Uğur Karakullukçu da Tarkan'ın albüm kapağıyla gönderme yaptı.

İşte o paylaşımlar:

Tarkan'ın 'Kuzu kuzu' adlı parçasının Şampiyonlar Ligi finalinde çalınması için kampanya başlatıldı
Tarkan'ın 'Kuzu kuzu' adlı parçasının Şampiyonlar Ligi finalinde çalınması için kampanya başlatıldı

Özdemir ne demişti?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'Kuzu kuzu gelecekler' açıklamasıyla gündeme oturmuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Sağlık, güvenlik, ulaşım her türlü tedbirler alınmış, planlanmış durumda. İki tane İngiliz takımının tarihi bir finali olacak. Manchester City aynı zamanda İngiltere'nin şampiyonu, Chelsea de önemli bir takım. Real Madrid gibi bir dünya devini yenerek finale kaldılar. Sportif anlamda çok güzel bir maç izlettirecekler. Seyircili maç olacağı için. Dünya uzun süredir böyle bir tabloyu özlemişti. Stadımız çok güzel. Zemini olsun, giriş çıkış, bütün şartlar tamamen sağlık kurullarına uygun şekilde planlanmış durumda. Her türlü tedbiri aldık" açıklamasını yapmıştı.

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