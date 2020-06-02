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Yörüklerin karla kaplı göç yolları açılıyor

02 Haziran 2020 13:13

Mersin'de, yaz dönemini Torosların yüksek kesimlerindeki yaylalarda geçiren Yörüklerin göç mevsiminde kullanacağı karla kaplı yollar açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toros Dağları’na uzanan ve Yörükler’in yerleşim yeri olan 2 bin 200 ila 2 bin 500 rakımlı mera yollarında kar küreme ve reglaj çalışması yapıldı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Yörükler’in göç güzergahını oluşturan ana yolda yer yer 3 metreyi bulan karları temizleyerek, oluşan bozulmaları da giderdi. Yılan Ovası olarak bilinen bölgeden başlayarak Kanısaf, Beyyurdu, Kuzutaşı, Yedigöz, Küldüşmez, Kalburcu, Öşün Küçük ve Öşün Kızıldağ mevki'ilerinin paralelindeki yollarda, Yörükler’in meralarına rahat bir şekilde gidebilmesi için çalışma yapıldı.

Çalışmanın ardından geçimlerini hayvancılık yaparak sağlayan Yörükler, hayvanları ile birlikte meralarına ulaştı.

Atlılar Mahallesi Muhtarı Mutlu Özdemir, çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Bu yol, meraya giden yol. Yörüklerimizin meraya ulaşabildiği ana yol. Açılması gerekiyordu. Sağ olsunlar, yolu açıyorlar. İnsanlar inanamıyor ama burada hala kar var. Burası Toroslar’ın en yüksek noktası. Benim meramda 50 Yörük var” dedi.

Göç eden Yörüklerden Yaşar Çolak ise “Hayvanlarımız için yaz sezonunda Atlılar merasına geliyoruz, kış sezonunda tekrar aşağıya iniyoruz. Bu mevsimde kardan dolayı yollarımız sıkıntılı oluyor. Yollar karla kapalıydı. Ekiplere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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