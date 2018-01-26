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'Yörük Teyze' askerleri ziyaret etti: Anneler merak etmeyin, kınalı kuzularımı burda bekliyorum

26 Ocak 2018 15:45

Hatay'ın Hassa ilçesinde, sınırın sıfır noktasında, Yörük çadırında hayvancılık yaparak geçimini sağlayan, Zeytin Dalı Harekâtı'nı gerçekleştiren askerlere kestiği kurbanla 'Yörük Teyze' olarak tanınan Döndü Deveci (65), sabah erken saatlerde sınırda bekleyen askerlerin yanına geldi. 8 çocuk annesi Döndü Deveci, burada ateş başında askerlerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın muhtarlar toplantısında kendisinden bahsetmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Döndü Deveci, "Allah razı olsun; Uzun Adam'ı çok seviyorum, onu alnından öpmek istiyorum. Anneler merak etmeyin, evlatlarınız burada bana emanet. Kınalı kuzularımı burada bekliyorum, döndüklerinde onlara yine kurban keseceğim" dedi.

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