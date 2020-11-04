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Yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi Koronavirüs'e yakalandı; çiftin sağlık durumu nasıl?

Hamdi Alkan'ın testi negatif; eşi Selen Görgüzel Alkan'ın tedavisine evde devam ediliyor

04 Kasım 2020 16:31

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan, Yeni tip Koronavirüs'e yakalandı. Sağlık durumu iyi olan Görgüzel'in tedavisine evde devam ediliyor.

Haberler.com'da yer alan habere göre, geçtiğimiz gün testinin pozitif çıktığını öğrenen Selen Görgüzel'in, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi. 41 yaşındaki oyuncunun eşi Hamdi Alkan'ın ise testinin negatif çıktığı ve evde karantinada olduğu öğrenildi.

"Ateş, öksürük ve halsizlik"

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Selen Görgüzel Alkan, "Tedirginlik, ateş, öksürük, halsizlik ve baş ağrısı... Anlamakta zorlandığımız bu virüs beni de buldu sonunda... Ama şimdilik iyiyim ben merak etmeyin hele ki nasılsın diye soruyorsunuz ya kötülesem de iyi oluyorum hemen... Ne güzel sevilmek... S¸üküre vurdum kendimi iyi ki varsınız diye... Arayan soran mesaj atan dostlar sağ olun var olun" ifadelerini kullandı.

 

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