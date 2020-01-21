Yönetmen Çayan Demirel'in arkadaşları doğum gününü kutluyor: Hediye değil haklarını istiyor

Dersim 38' ve 5 Nolu Cezaevi belgesellerinin yapımcısı ödüllü yönetmen Çayan Demirel'in doğum günü kendi adına çekilen “Arkadaşımız Çayan” filmiyle kutlanacak.

Yaklaşık 4 yıldır sağlık sorunları yaşayan Demirel için 24 Ocak'ta Cezayir Salonu'nda yapılacak olan etkinliğe katılım için çağrı yapan arkadaşları, kendisi için hazırlanan “Arkadaşımız Çayan” filminin ikinci gösteriminin de yapcak. Etkinlikle ilgili Çayan'la Dayanışma isimli Twitter hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Arkadaşımız Çayan’ın kalbi 18 Mart 2015 günü aniden bir süreliğine durdu. Aylarca hastanede kalan Çayan’ın tedavi süreci halen devam ediyor. Bu süreçte Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu’na, yönetmeni oldukları Bakur (Kuzey, 2015) belgeseli nedeniyle, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Temmuz 2019’da 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

“Mahkeme heyeti kararında Çayan’ın yüzde 99 Sürekli Engelli Raporu’nu dikkate almadı. Ocak 2020 itibariyle karar İstinaf Mahkemesi’nde.

“Bu toprakların sinemacısı, bu ülkenin engelli bir yurttaşı olmaktan doğan haklarını talep ediyor. Bugün onun doğum günü ama hediye değil haklarını istiyor."

“2019’un Ekim ve Kasım aylarında Çayan’ın hayatına kameralarıyla eşlik eden arkadaşlarının çektiği belgesel film, Çayan’ın sevenleriyle birlikte tedavisine devam etmesinin ne kadar hayati olduğuna dair bir kesit sunuyor.

“Arkadaşımız Çayan” ilk kez Aralık 2019’da 10. Hangi İnsan Hakları? Film Festivali’nde gösterildi”

Ne Olmuştu?

Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu’na, yönetmeni oldukları Bakur (Kuzey, 2015) belgeseli nedeniyle dava açıldı. Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi iki yönetmene 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ancak davada öncesinde yaşadığı kap rahatsızlığı nedeniyle felç geçiren ve yüzde 99 Sürekli Engelli Raporu verilen Demirel'in özel durumu yargılanırken dikkate alınmadığı gibi, “engel durumunun zihinsel işitsel ve görsel olmaması, huzurdaki savunmasında kendisini açıkça ve anlaşılır şekilde ifade etmesi ile irade yeteneğinin olmadığı veya azaldığı yönünde mahkememizce şüphe oluşmadığı” gibi bir ifade mahkeme kayıtlarına geçti. “Yeniden suç işlemeyecekleri yönünde olumlu kanaat oluşmaması”, “infazdan kaçma ihtimalleri” şeklindeki gerekçelerle Mavioğlu'yla birlikte ikisine de yurtdışı yasağı kondu. Şu an avukatların istinaf mahkemesine yaptığı itirazın sonucu bekleniyor.

Demirel daha önce mahkemede verdiği ifadede, "Mesleğimi yaptım. Suç işlediğime inanmıyorum. Burada niye bulunduğumu anlamıyorum" diye konuşan Demirel, engelli raporu'nun gereğinin yapılmasını, yıllardır yakınlarının verdiği büyük uğraşa rağmen emeklilik hakkının önüne konulan engellerin kaldırılmasını talep ediyor.