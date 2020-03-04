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Ilısu Barajı'nın yollarını su altında bıraktığı göçerler, yaylalara ulaşmak için tehlikeli yollardan geçiyor

04 Mart 2020 11:35

Siirt’te Ilısu Barajı’nın su tutmasıyla birlikte göçerlerin yolu su altında kaldı. Patika yolları kullanmak zorunda kalan göçerler, tehlikeli yollardan geçerek hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara ulaşmaya çalışıyor.

Ilısu Barajı’nın su tutması sonrasında su seviyesinin yükselmesi nedeniyle göçebelerin geçiş güzergahı olan Siirt eski Eruh Karayolu sular altında kaldı.

Göçebelerin geçiş yollarının su altında kalmasıyla, patika yollarda ilerleyen göçebeler, zorlu yolları kullanarak gidecekleri yerlere ulaşmaya çalışıyor.

 

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