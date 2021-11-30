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Yoldan geçen öğrenciler ve aileleri çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu

Yaşanan olayda 3 otomobilde hasar oluştu

30 Kasım 2021 09:21

İstanbul Bağcılar'da, şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı sokağa düştü. O sırada kaldırımdan yürüyen bir kişi ile okul çıkışı eve dönen öğrenci ve aileleri şans eseri yara almadan kurtuldu. 

Olay, dün öğle saatlerinde Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı.  Yapılan uyarıların ardından başlayan lodos, bir apartmanın çatısını uçurdu. Bu sırada kaldırımdaki bir kişi ile yolda yürüyen öğrenciler ile aileleri çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri geldi. Sokakta polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çatıda tehlike oluşturan diğer parçaları aldı.

Yaşanan olayda 3 otomobilde hasar oluştu. 

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