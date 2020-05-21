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Yoldan geçen kişiyi elindeki cam parçası ile rehin aldı

21 Mayıs 2020 08:58

Isparta’da elinde cam parçası ile dolaştığı için polise ihbar edilen bir kişi polisin geldiğini görünce elindeki kesici aletle yoldan geçen bir kişiyi rehin aldı. Polisin müdahalesi ile rehin alınan genç kurtarıldı.

F.Y.’nin cadde üzerinde elinde cam parçası ile yürüdüğünü gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis ekiplerinin geldiğini gören F.Y. o sırada yoldan geçen bir genci elindeki cam parçası ile rehin aldı. Polis, ‘eşinin bir başkası ile ilişkisi olduğunu ve ilişki yaşadığı kişinin olay yerine gelmemesi durumunda rehin aldığı gence zarar vereceğini’ belirten F.Y.’yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. İkna çabası sırasında F.Y'nin dalgınlığından yararlanan genç uzaklaştı, polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan F.Y ambulansla bindirilerek hastaneye götürüldü. 

 

 

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