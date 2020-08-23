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Yoldan çıkan otomobil deredeki teknenin üzerine uçtu

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı

23 Ağustos 2020 13:38

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde virajı alamayan otomobil, Melen Çayı’nda bulunan bir teknenin üzerine uçtu.

Olay, Akçakoca ilçesi Melenağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Kocaali istikametinden Akçakoca istikametine gitmekte olan otomobil, Melenağzı Köprüsü'ne geldiği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Melen Çayı'nda bulunan teknenin üzerine uçtu. Yaşanan kazada yaralanan olmadı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Olayı gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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