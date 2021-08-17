Yoldaki mazgalları böyle çaldılar

Antalya’da ana cadde üzerinde bulunan mazgalları çalan 2 kişi böyle görüntülendi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi (Kapalı Yol) üzerinde önceki gün meydana geldi. Cadde üzerinde ellerinde bulunan çek çek tabir edilen atık toplama arabası ile ilerleyen gençler, gözüne caddede bulunan mazgalları kestirdi. Mazgala doğru gelen gençler, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki mazgalı çalıp yollarına devam etti.

Hırsızlık anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde çek çek aracı ile ilerleyen gençlerin bir anda mazgalı alarak araca yükledikleri görüldü. Gençler daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.