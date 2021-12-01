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Yolda yürürken kafasına çanak anten düştü

İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi

01 Aralık 2021 09:40

Niğde'nin Merkez İstasyon Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen bir vatandaşın kafasına rüzgarın uçurduğu çanak anten düştü.

Çanak antenin üzerine düşmesiyle yaralanan vatandaşa, çevrede bulunanlar yardım etti. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince yaralıya ilk müdahale yapıldı.

Yaralının durumunun iyi 

İsmi açıklanmayan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

 

Niğdeçanak antenyolda yürürken kafasına anten düştü

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