Yolda yürürken kafasına çanak anten düştü

01 Aralık 2021 09:40
Niğde'nin Merkez İstasyon Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen bir vatandaşın kafasına rüzgarın uçurduğu çanak anten düştü.
Çanak antenin üzerine düşmesiyle yaralanan vatandaşa, çevrede bulunanlar yardım etti. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince yaralıya ilk müdahale yapıldı.
İsmi açıklanmayan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
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