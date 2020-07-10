Yolda tüm koltukları doldurmak isteyen muavin ile yolcular arasında sert tartışma

Aydın’ın Didim ilçesinden Sivas’a giden bir firmaya ait yolcu otobüsünde koronavirüs tartışması yaşandı. Yola çıkarken tedbirlere uygun şekilde yolcu alıp sefere başlayan otobüsün şoförü yol üzerinde tüm koltukları doldurmaya kalkınca yolcular tepki gösterdi.

Otobüste yaşanan tartışma ve arbede yolcuların kamerasına yansıdı.

Yol üzerinde bir trafik polisinden de yardım isteyen yolcular kural ihlali yapan yolcu otobüsü şoförü ile firmayı çektikleri görüntülerle ihbar etti.