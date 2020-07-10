T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yolda tüm koltukları doldurmak isteyen muavin ile yolcular arasında sert tartışma

10 Temmuz 2020 07:53

Aydın’ın Didim ilçesinden Sivas’a giden bir firmaya ait yolcu otobüsünde koronavirüs tartışması yaşandı. Yola çıkarken tedbirlere uygun şekilde yolcu alıp sefere başlayan otobüsün şoförü yol üzerinde tüm koltukları doldurmaya kalkınca yolcular tepki gösterdi.

Otobüste yaşanan tartışma ve arbede yolcuların kamerasına yansıdı.

Yol üzerinde bir trafik polisinden de yardım isteyen yolcular kural ihlali yapan yolcu otobüsü şoförü ile firmayı çektikleri görüntülerle ihbar etti.

ETİKETLER

otobüs firmasıaydınsivasmuavintartışmakoronavirüs

Diğer Videolar

Halk tepkili; sulama ve içme suyunda altın aranacak

Mehmet Tezkan, 30 Ağustos kutlamalarının iptalini değerlendirdi: Pandemi varmış, Ayasofya'nın açılışında niye yok?

Hindistan’da 5 katlı bina çöktü

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Ağustos 2020

Giresun'daki sel bölgesinde çalışmalar sürüyor

Kadına şiddette yeni aşama; canlı yayınladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Habertürk'te 'medya dedikodusu'; Deniz Zeyrek'ten Fatih Portakal, Veyis Ateş'ten Ersoy...

Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert 'saman' tartışması: Bağırma!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump’ın kara kutusu Bolton T24’e konuştu: Fethullah Gülen nasıl iade...

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı; eşi, "Bu adama ben de engel...

FOX TV: Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli...

FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'ın yerine gelecek isim belli oldu...

Erdoğan'dan Biden'ın sözlerine ilk tepki: Dostluğumuz, oturup konuşmuşluğumuz var; böyle...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Habertürk'te 'medya dedikodusu'; Deniz Zeyrek'ten Fatih Portakal, Veyis Ateş'ten Ersoy...

Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert 'saman' tartışması: Bağırma!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24