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Yolda mahsur kalan Şafak Sezer yardım istedi

Dün gece yaşanan şiddetli kar yağışının etkisiyle bazı vatandaşlar saatlerce araçlarında beklemek durumunda kaldı

25 Ocak 2022 09:12

İstanbul'da dün gece yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan oyuncu Şafak Sezer sosyal medyada İstoç-Mahmutbey gişelerine yakın bir bölgeden bir video paylaşarak "6 saattir arabadayız, hiçbir şey kımıldamıyor" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Dün gece yaşanan şiddetli kar yağışının etkisiyle İstanbul'da trafik adeta felç oldu, bazı vatandaşlar saatlerce araçlarında beklemek durumunda kaldı.

Şafak Sezer de aynı noktada geçirdiği 6 saatin ardından bir video çekerek sosyal medyada paylaştı. İSTOÇ kavşağında, Mahmutbey gişelerine yakın bir noktada olduğunu ifade eden Sezer, saatlerdir hiçbir şeyin kımıldamadığını belirterek devlet yetkililerinden yardım istedi.

 

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