T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yolda kalan tavuğu İETT şoförü kurtardı

07 Ocak 2017 17:13

Üsküdar sahilinde nerden geldiği belli olmayan ve yoğun kar nedeniyle yolda kalan tavuğu otobüs sürücüsü kurtardı. Aç kalan sokak hayvanlarına ise hayvan severler sahip çıktı. İstanbul'da etkili olan kar yağışı insanları olduğu kadar hayvanları da etkiledi. Üsküdar sahili kız kulesi karşısında yolda duran tavuğu gören sürücüler ne yapacaklarını şaşırdı. Kimi sürücüler yoluna devam ederken bir İETT otobüsü sürücüsünü tavuğu fark edince yolcu dolu otobüsü yol kenarına çekti. Otobüsten inen sürücü Ömer Fatih zorda olsa tavuğu yakalayarak kucağına aldı.Sürücü tavuğu alarak tekrar otobüse bindi. Otobüs sürücü ezilmekten kurtardığı tavuğu Ataşehir hayvan barınağına götüreceğini söyleyerek yoluna devam etti. Karlı ve soğuk havada yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan hayvanların imdadına da hayvan severler yetişti. Küçükçekmece'de sokak hayvanlarını unutmayan hayvan severler sabah erkenden kalkarak onlara yiyecek bıraktı.

ETİKETLER

tavukÜsküdarkar yağışımahsurİETT otobüsü

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24