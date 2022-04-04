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Yolcuyla tartışıp ‘Şoförden olmayanlar insin’ diyen şoför: Geldiğimde otobüs bomboştu

"Maşallah teyze tüm taraftarı toplamış"

04 Nisan 2022 16:14

Antalya'da ön kapıdan inmek isteyen bir yolcuyu uyardıktan sonra yolcularla tartışan ve 'Şoförden olmayanlar insin aşağıya' sözleriyle duyanları güldüren halk otobüsü şoförü Süleyman Konca,"Şoförden olmayanlar insin' dedim. Geldiğimde otobüs bomboştu. Maşallah teyze tüm taraftarı toplamış" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 28 yıldır şoförlük yapan Süleyman Konca idaresindeki denetimli halk otobüsünde yaşlı bir yolcu, otobüs durduğunda ön kapıdan inmek istedi. Konca, vatandaşa ön kapıdan inmenin yasak olduğu konusunda uyarıda bulundu. Konca'nın üslubunu bazı yolcular sert bulurken, otobüs içerisinde tartışmalar yaşandı. Sinirlenerek aracı durduran Konca, kendisini haklı görmeyen yolculara sitem etti. Önce dışarı çıkan şoför, ardından araca binip, "Şoförden olmayanlar insin aşağıya. İnmeden gitmem" dedi. Kimsenin inmemesi üzerine Konca, otobüsü bırakıp başka bir otobüsle bölgeden ayrıldı.

Şaşkınlık yaşayan yolcular ise şoförün bu sözlerine uzun süre güldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi.

Konca, olayın nasıl geliştiğini anlattı. Kırmızı ışıkta beklerken yaşlı bir yolcunun ön kapıdan inmek istediğini, yasak olduğu için de kendisinin uyarıda bulunduğunu belirten Konca, "Amca indi hatta. 'Ön kapıdan inmek yasak, geç lan arkaya' dedim. Amca söylendi, gitti yerine oturdu. Böyle konuştuğum için yolcular biraz rahatsız oldu. Onun yaptığı hareketi görmedikleri için amcadan yana olmuş olabilirler. Amcamla biz anlaştık, hiçbir sorun yoktu aramızda. Yaşlı bir teyzemiz avukatlık yapmaya başladı. Yaşlılarla böyle konuşulmaması gerektiğini, aile terbiyemin olmadığını söyledi. Anlatmak istedim, 'hatam olduysa özür dilerim' dedim ama teyze susmadı. Maşallah teyze tüm taraftarı topladı. O öyle yapınca yolcu bizim üstümüze yürümeye başladı. Baktım olacak gibi değil, aracı sağa çekip, 'Şoförden olanlar kalsın, olmayanlar insin" dedim" ifadelerini kullandı.

Amacının sadece sözlü tartışmaya girdiği yaşlı kadını indirmek olduğunu aktaran Konca, "Amaç teyzeyi indirmekti, maşallah teyzenin ineceği yoktu. Yolun karşısına geçtim. Bizim otobüslerden birisi geliyordu, ona bindim. Bir otele gittik, çay içtim. Belediyeye telefon açıp, yarım saat rötarlı devam ettiğimizi ve sıkıntı olmadığını söyledim. Geldiğimde otobüs bomboştu. Benden olanlar da olmayanlarda inmiş" diye konuştu.

Kaynak: İHA

TIKLAYIN - Otobüsü durdurup yolcuyla tartışan şoförün söyledikleri, diğer yolcuları güldürdü

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