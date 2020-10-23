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Yolcuyla 'sigara içme tartışması' yaşayan taksici: Gebertirim seni; Türkmenler başımıza bela oldu

Tartışma kadının takside sigara içmek istemesiyle başladı

23 Ekim 2020 09:56

İstanbul Esenyurt'ta taksi çağıran kadın ile  taksinin şoförü arasında tartışma yaşandı. Küçükçekmece'ye gitmek istediğini söyleyen yolcuya, taksici, akşam dönüş trafiğine yakalanacağını söyleyerek, metrobüse bırakmaya ikna etmeye çalıştı. Bu sırada taksi içerisinde sigara içmek isteyen kadın ile taksici arasında tartışma çıktı.

Görüntülere yansıyan tartışmada, kadının "Sigara içmeme izin vermiyorsan beni gideceğim yere götürmek zorundasın" dediği, şoförün ise “Gebertirim seni, telefonunu kırarım, Allah belanı versin,” diyerek tehditlerde bulunduğu duyuluyor. 

Haramidere metrobüs durağına götürülen genç kadın burada indi. 15 TL tutan taksi ücretini de talep eden taksici, ücretini alamayınca hakaretlerine devam etti. Taksici,  ırkçı söylemlerde de bulunarak "Türkmenler başımıza bela oldu ya" ifadelerini kullandı. 

 

 

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