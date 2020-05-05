T24 LogoT24 Logo
Haberler

İki yolcu uçağı 5 tonluk köpüğün içinde kaldı

05 Mayıs 2020 16:46

İngiliz havayoluna ait iki yolcu uçağının, apronda bakım halindeyken personel tarafından sabote edildiği ileri sürüldü. British Havayolları'na (BA) ait iki yolcu uçağı, yangın geciktirmek için kullanılan köpük içinde kaldı. Aprona yayılan 1 milyar TL değerindeki 5 ton köpüğün, temizlenmesinin iki hafta sürebileceği belirtiliyor.

İngiliz havayoluna ait iki yolcu uçağının, apronda bakım halindeyken personel tarafından sabote edildiği ileri sürüldü. İngiltere'nin Heathrow Havalimanı'nda pazar günü meydana gelen olayda, havalimanlarında yangın söndürmek ve geciktirmek için kullanılan köpük, tamir için bekleyen iki yolcu uçağının bulunduğu alana bir borudan yayıldı.

Havayolları teknik arıza dedi

Olayın sabotaj olduğu üzerinde durulurken, çalışma şartlarından memnun olmayan ya da işten çıkartılan personel olduğundan şüphe ediliyor. Olayın meydana geldiği sırada, alanda 931 mühendisin görev yaptığı açıklandı. British Airways Havayolları tarafından yapılan açıklamada, olayın sabotaj değil, tamamen teknik bir problemden kaynaklandığı ifade edildi.

Çalışanlar tarafından sabote edildiği iddia edildi

Köpüğün yayılmasıyla ilgili ismini vermek istemeyen bir kişi ise  olayın yüksek ihtimalle işten çıkartılan biri tarafından yapıldığı, nedeninin ise, çalışanlar arasında çok fazla memnuniyetsizliğin yaşandığı ileri sürüldü. Havayolları yetkilisi ise basına yaptığı açıklamada, teknik arıza olduğu konusunda ısrar etti.  Aprona yayılan 1 milyar TL değerindeki 5 tonluk köpüğün, temizlenmesinin iki hafta sürebileceği belirtiliyor. 

Kaynak: DHA

ETİKETLER

habervideoyolcu uçağıyolcuuçakuçakingiltere5 ton

Diğer Videolar

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Karaman: AYM, siyasi saiklerle yürütülen bir davayı aklama çabasına girmiş

Vatandaşın 'TES' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu: Öbür tarafta market mi varmış?

Cüneyt Özdemir, Cüneyt Özdemir’le röportaj yaptı!

Osman Kavala için 'Sanatçılar Birliği': "Yaptığı desteklerden dolayı her zaman kendisini sevgiyle anıyorum" 

Türkiye'nin ilk orta menzilli yerli füze motoru test edildi

Haluk Levent’ten, kurtarılan hayvanlara görüntülü takip

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya, Ankara ile Moskova arasında Suriye’den sonra yeni bir riskli...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cüneyt Özdemir ile Ahmet Şık arasında sert tartışma...

Kanal D'den 'gay' ifadesine sansür...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Rusya'daki şantiyelerde aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu 6 bin işçinin...

Arazisini kullanamayınca, Konyaaltı Sahili'ne inen yolu prefabrik evle kapattı!...

LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde sınırlı sokağa çıkma kısıtlaması getirildi...

Sınav günleri uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri belli oldu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya, Ankara ile Moskova arasında Suriye’den sonra yeni bir riskli...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cüneyt Özdemir ile Ahmet Şık arasında sert tartışma...

Kanal D'den 'gay' ifadesine sansür...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24