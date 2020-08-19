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Yolcu otobüsünü çocuğa kullandırttılar

Çocuğun otobüs kullanma videosu sosyal medyada paylaşıldı

19 Ağustos 2020 09:22

Adıyaman'da bir çocuğa şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsü kullandırttılar. Hem trafikteki diğer sürücülerin canını hem de kendi canlarını hiçe sayan otobüs görevlileri, bir de bu anları videoya çekti.

Otobüste görevliler dışında kimse olmadığı görülen görüntülere tepki yağdı. Tepkiler üzerine konuyla ilgili Adıyaman Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Otobüs firması ve otobüs kullanan çocuğun babası hakkında işlem yapıldığını belirten Adıyaman Valiliğinin açıklaması şöyle:

“19 Ağustos 2020 tarihinde Adıyaman’da, 9-10 yaşlarında bir çocuğun otobüs kullandığı görüntülerinin ulusal ve yerel medyada yayınlanması üzerine valiliğimizce yapılan inceleme ve araştırma sonucunda, ilimiz merkezindeki Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü civarında iller arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsü 2010 doğumlu M.E.Ö. isimli çocuğun kullandığı görülmüş ve Kabahatler Kanununun 11. maddesine istinaden sürücü (15) yaşından küçük olduğu için herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. Ancak firmaya 2918 sayılı KTK’ nın 36/3a maddesinden 2 bin 473,00 TL idari yaptırım uygulanmıştır. Sürücü M.E.Ö.’ nün babası R.Ö. isimli şahıs hakkında ise TCK 179/2. maddesi gereği adli tahkikat başlatılmıştır” 

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