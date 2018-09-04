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Yolcu otobüsünde arama yapan polis ekipleri, turşu bidonuna saklı 136 gram metamfetamin ele geçirdi

04 Eylül 2018 13:49

Doğu illerinden Mersin'e gelen otobüste uyuşturucu taşındığı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Yol üzerinde şoförü durduran ekipler, otobüste arama yaptı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, turşu bidonu bulundu. İncelemeye alınan bidonun orta kısmına gizlenen, paket içinde bin 136 gram metamfetamin tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan bidonun sahibi, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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