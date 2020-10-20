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Yolcu dolu otobüsün şoförü: Yolculara da ceza yazın

"Ceza tek bana kesiliyor, binme diyorum zorla biniyorlar"

20 Ekim 2020 13:20

Yeni tip Koronavirüs salgınını önlemleri kapsamında ekiplerin İstanbul'da gerçekleştirdiği toplu taşıma uygulamasında tıka basa yolcu taşıyan özel otobüs şoförü, “Ben yolculara da ceza kesilmesini öneriyorum” dedi.

Polis ekipleri tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul ili genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yapıldı. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yapılan uygulamalarda kurallara uymayan toplu taşıma araçlarına cezai işlem uygulanarak, tutanak tanzim edildi.

“Binme diyorum, zorla biniyorlar"

Dolu bir yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, sürücüye ceza kesti. Sürücü, “Sağlık personelleri zorla biniyor ‘işe geç kalıyoruz’ diyorlar. Vallahi 1 lira para aldığım da yok. Ceza tek bana kesiliyor. Binme diyorum zorla biniyorlar. Ben onlara kesilmesini de öneriyorum” dedi.

Kaynak: İHA

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