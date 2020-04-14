Yol kenarındaki çimlerde kahvaltı yapan adam silahla ayağından vuruldu

İstanbul Beşiktaş’ta yol kenarındaki çimenlikte kahvaltı yaptığı belirtilen bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vuruldu. Ayağından vurulan şahıs, polisi arayarak vurulduğunu söyleyip yardım istedi.



Bu sabah Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Sokak, E-5 Karayolu kenarındaki çimenlikte kahvaltı yaptığını söyleyen Bekir Yılmaz, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vuruldu. Ayağından vurulan Yılmaz, polise haber verip, vurulduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yılmaz, verdiği ilk ifadede kurşunun nereden geldiğini bilmediğini söylerken, polis ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.