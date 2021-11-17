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Yol kenarında gezen Bengal kaplanı böyle görüntülendi

Sürücüler, çevrede bulunan diğer sürücüleri uyarmak için kaplanın görüntülerini kaydederek sosyal medyada paylaştı

17 Kasım 2021 14:39

Meksika’nın Tapalpa kentinde yol kenarında gezen Bengal kaplanı araç sürücülerini şaşırttı. Endişeye kapılan bazı sürücüler, çevrede bulunan diğer sürücüleri uyarmak için kaplanın görüntülerini kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa şehrinde yol kenarında gezen Bengal kaplanı görüldü. Yoldan geçen sürücüler kaplanı görünce şaşırırken, o anları kaydetmek için cep telefonlarına sarıldı.

Bazı sürücüler kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşarak çevrede bulunan diğer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer tarafından henüz bir açıklama gelmedi. 

Adını Hindistan’daki Bengal bölgesinden alan Bengal kaplanı, Meksika'da resmi makamlardan gerekli izinler alınarak evcil hayvan olarak beslenebiliyor. Bengal kaplanları Hindistan ve Bangladeş başta olmak üzere en çok Myanmar, Nepal, Bhutan'da görülüyor.

Kaynak: İHA

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