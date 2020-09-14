T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yokuş aşağı giden kamyonu durdurmak istedi, başarılı olamadı

14 Eylül 2020 17:11

İzmir'in Buca ilçesinde park halindeki bir kamyon freni boşalınca bir anda hareket etmeye başladı. Kamyonu durdurmak için peşinden koşan şoför başarılı olamayınca, kamyon bir evin duvarına çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz cumartesi günü öğle saatlerinde İnönü Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre inşaattan hafriyat almaya gelen ve park halinde olan kamyon bilinmeyen bir sebeple hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı giden kamyon bir anda hızlandı ve bir binanın duvarına çarparak durabildi. Kamyonun hareket ettiğini fark eden şoför ise kapıya tutunarak aracı durdurmak istedi. Kamyonla birlikte koşan şoför başarılı olamadı.

Olay anında sokakta ve kamyonun çarptığı evin darbe alan bölümünde kimsenin olmayışı, olası bir facianın önüne geçti.

Olay güvenlik kamerasında

Öte yandan olay, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şoförün, bir anda yokuş aşağı hareket etmeye başlayan kamyonun kapısını açmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı; daha sonra da kamyonun evin duvarına çarparak durduğu anlar görüldü.

ETİKETLER

kamyonizmirbucafreni boşaldıkaza

Diğer Videolar

Enkaz altındaki İnci'yi kurtaran sağlıkçı konuştu: Hayatını kurtarmaya kendimi adamıştım

AFAD ekiplerinin bir kediyi kurtardığı anlar

Doğanlar Apartmanı önünde, yüzlerce kişinin bir ses duymak için sustuğu anlar

Yıkılmaması için iş makineleriyle desteklenen binada kurtarma çalışmaları sürüyor

İzmir'de yıkılan binalar havadan görüntülendi

İzmir depremi için "felaketi kendileri istedi" şeklinde konuşan kişi yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ekonomik krizden çıkış tavsiyelerini sıraladı: Eğer...

İzmir'deki deprem anını anlatan Fatih Portakal: O anda içimden 'yaradan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Astrolog Aygül Aydın: Duyduk duymadık demeyin, cumartesi günü 17:49’da boğa...

Ahmet Hakan: E çüş artık! E yuh artık! E oha...

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Emine Erdoğan'ın çanta tercihlerini araştırdı: Orijinal...

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem; 21 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ekonomik krizden çıkış tavsiyelerini sıraladı: Eğer...

İzmir'deki deprem anını anlatan Fatih Portakal: O anda içimden 'yaradan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24