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Yoksullukla mücadeleye alternatif bakışlar: "Proletarya diktatörlüğü değil, komün hayatı..."

Akademisyenler Dr. Gaye Yılmaz ve Dr. Tolga Tören, yoksulluk ile mücadele önerilerini Fulya Canşen'e anlattı

14 Nisan 2021 15:02

Fulya Canşen
Koronavirüs salgını dünyadaki işsizlik ve yoksulluk sorununu bir kez daha gözler önüne serdi. Salgının yanı sıra yapay zeka kullanımının yaygınlaşması da yoksulluğu artıracak bir başka tehlike.
 
Kassel Üniversitesi’nden iki Türkiyeli akademisyen Dr. Gaye Yılmaz ve Dr. Tolga Tören, yoksulluk ile mücadele için farklı bir öneride bulunuyorlar; dışlanmış işgücüne bir komün hayatı kurabilmesi için kullanılmayan sermaye aracı ve hammadde sunmak. Böylece uzun süredir işsiz olanlar, gönüllü bir biçimde hem üretken olacak hem de toplum dışına itilmeyecek.
 
Fulya Canşen Yılmaz ve Tören ile WDR-COSMO Köln Radyosu için konuştu.
 
 
fulya canşenyoksullukla mücadele

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