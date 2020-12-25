Yoğun bakımda iki kez kalbi durdu ama Koronavirüs'ü yendi

Amasya'da korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastanede 36 gün boyunca kaldığı yoğun bakım ünitesinde 2 kez duran kalbi yeniden çalıştırılarak 48 gün sonra sağlığına kavuşan 60 yaşındaki Murat Sarı, yaşadıklarını anlattı.

Murat Sarı, üşüme ve kusma şikayetiyle başvurduğu hastaneden ambulansla başka bir hastaneye sevk edildi.

“Sanki boşlukta gibiydim"

Burada yapılan tetkiklerin ardından doktorunun “Akciğerinde kanama var. Seni uyutmamız lazım” sözlerinden sonra yoğun bakıma alınan ve 36 gün boyunca hiçbir şeyi hatırlamayan evli ve 2 çocuk babası Murat Sarı, uyandırıldığı anı şu sözlerle anlattı;

"36 gün sonra gözümü açtığımda yoğun bakımda yatıyorum. Sanki bir boşlukta dönüyor gibiydim. Sadece gözümün önüne çocuklarım geldi.

Göğsümün üzerine bir şey baskı yapıyor gibiydi. Kalkamıyordum. Uyandığımda hiçbir şey hissetmiyordum.

Kalkmak istedim ama hastane personeli müsaade etmedi. Her gün gelip ‘Murat amca bugün daha iyisin' şeklinde moral verdiler."

Kaynak: İHA