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Yılmaz Özdil: Toplumda Montrö'ye karşı hassasiyeti darbe tezgahıyla bastırmaya çalıştılar

"Cumhurbaşkanı neden kışın ortasında Marmaris'e gitti?"

14 Nisan 2021 08:56

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 103 emekli amiralin Montrö bildirisi sonrasında başlayan tartışmalara ilişkin "Toplumun Montrö hassasiyetini darbe tezgahıyla bastırmak istediler" yorumunu yaptı. 

Yılmaz Özdil, Tele1 TV'ye konuk oldu. 103 emekli amiralin Montrö bildirisi ardından yaşananlar ve başlayan tartışmalar hakkında yorumunu dile getiren Özdil, "Yaşananları üst üste koyduğunda belli ki amirallere karşı, yani aslında Montrö hassasiyeti olan amirallere karşı bir tezgah kuruldu. Amirallerin metniyle oynamışlar. Montrö'ye karşı toplumda olan hassasiyeti darbe tezgahıyla bastırmaya çalıştılar" diye konuştu. 

"Fotoğrafların nereden yayıldığını kimse bilmiyor"

Yılmaz Özdil şunları kaydetti: 

"(Tarikattaki amiral fotoğrafı) Bakın iddia ediyorum hiçbir gazeteci bu fotoğrafın nerden yayıldığı sorusuna cevap veremez. Bir anda medyaya yayıldı. Kim servis etmiş kimse bilmiyor. Peşinden bir generalin kandil mesajı düştü. Tarikat, cemaatvari bir mesaj... Aslında anlaşıldı ki kandil mesajı sızdırılan general 15 Temmuz'da 7 yerinden vurulmuş kahraman bir subay. Takkeli amirali konuşurken bir anda hassasiyet gösteren medya ofsayta düşürüldü. Generalin kandil mesajını medyaya kim servis etti, iddia ediyorum kimse cevabını veremez. Ve Harp Okulları'na girişte irticacıların önü açıldı."

"Cumhurbaşkanı neden kışın ortasında Marmaris'e gitti?"

"Demeye kalmadı, amirallerin duyurusu, iktidar tabiriyle 'bildirisi', Cumhurbaşkanı Marmaris'teyken, ki bunu kimse sormuyor, Cumhurbaşkanı neden kışın ortasında Marmaris'e gitti? Bunları üst üste koyduğunda belli ki amirallere karşı, yani aslında Montrö hassasiyeti olan amirallere karşı bir tezgah kuruldu. Bir başka kanıtı, aynı konudaki hassasiyetle Türkiye'deki emekli büyükelçiler de açıklama yaptı. Amirallerin metniyle oynamışlar. Montrö'ye karşı toplumda olan hassasiyeti darbe tezgahıyla bastırmaya çalıştılar. Aslında Montrö'yü sinsi sinsi delmeye çalışırlarken suç üstü yakalandılar." 

tarikatteki amiralyılmaz özdilsözcü yazarı

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