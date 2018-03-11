Yılmaz Özdil: Adam ketçap şehvet yapar diyor, mayonez yapar mı belli değil

Halk TV'de ekranlara gelen Uğur Dündar'la Halk Arenası'nın bu haftaki konukları Müjdat Gezen ve Yılmaz Özdil'di. Yılmaz Özdil, Nurettin Yılmaz'ın geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarına değindi. Özdil, “Adam ketçap şehvet yapar diyor mayonez yapar mı belli değil” diyerek salonu gülme krizine soktu. Bunun üzerine Uğur Dündar ise “Sanki Türk Mutfağı'ndan şehvet fışkırıyor” yorumunda bulundu. Yılmaz Özdil, son zamanlarda popüler olan Nurettin Yılmaz'ın yorumlarını değerlendirdi. Özdil, “Adam ketçap şehvet yapar diyor mayonez yapar mı belli değil. Mesela kahve şehvet yapar diyor. Espresso yapar mı mesela? Adam böyle reçeteler veriyor. Bununla ilgili ben bir liste çıkardım. Sizin de faydalanacağını düşünüyorum. Neler şehvet yapar? Helal olmayan gıdalar. Mesela vezir parmağı. Ben merak ediyorum; ketçapta şehvet gören adam vezir parmağında çılgına döner herhalde. Biz lokantaya gidip şimdi nasıl kadınbudu köfte isteyeceğiz?” diyerek salonu kahkahalara boğdu. Kaynak: Sözcü