T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yılmaz Morgül'den Ertuğrul Özkök'e: Adam olmanın ‘özkök'ünü değil, karekökünü gösterebilirim

12 Nisan 2018 17:34

Şarkıcı Yılmaz Morgül, Instagram hesabından, Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e seslenerek, "Ben Yılmaz Morgül'üm, haddimi bilirim, bilmeyenlere saygımla bildiririm” dedi. Kendisiyle ilgili yazılar yazan Özkök için, "Bir değil, iki değil, üç değil" diye tepki gösteren Morgül, Özkök için, "Adam olmanın ‘özkök'ünü değil, karekökünü gösterebilirim" diyerek şunları söyledi: "Ertuğrul Özkök, bir değil, iki değil, üç değil... Yazdıklarınızı yüzüme söyleme cesaretini gösterebiliyorsanız, size; insan olmanın, erdemli olmanın, adam olmanın ‘özkök'ünü değil, karekökünü gösterebilirim. Unutmayın, Hürriyet, köşelerde, köşe kapmaca oynayarak kazanılmadı. Ve yine unutmayın ki, ben Yılmaz Morgül'üm, haddimi bilirim, bilmeyenlere saygımla bildiririm.” Ne olmuştu? Ertuğrul Özkök, dünkü köşesinde, 2013 yılında Siirt'te estetik ameliyatı yaptıran bir vatandaştan bahsetmişti. Özkök, vatandaşın, ameliyattan sonraki görüntüsünü beğenmediğini belirterek mahkemeye verdiğini ifade etmişti. Özkök, mahkemenin bu başvuruyu reddettiğini ancak, Yargıtay'ın, "Ameliyatta tedavi değil güzelleşme amaç olduğu için bu ameliyat bir ‘hizmet' değil ‘eser' sözleşmesidir...” kararını verdiğini belirtmişti. Özkök, "Vallahi hayatım boyunca gördüğüm en ilginç estetik kararı bu... Bundan sonraki gelişmeyi çok merak ediyorum... Estetik ameliyat bir eserse eğer... Kuşum Aydın, Yılmaz Morgül, Fatih Ürek eserlerinin telif hakkı kime aittir" demişti. Kaynak: OdaTV

ETİKETLER

yılmaz morgülertuğrul özkökodatvköşe yazısıınstagram

Diğer Videolar

ABD Başkanı Trump'ın ulusal marş çalarken yaptığı hareketler tepki topladı

Hakan Aksay yorumladı: Putin, Erdoğan'a mı Esad'a mı yakın?

Vinç sepetinde evlilik teklif etti; sevgilisi 'evet' deyince ikili daha da yükseğe çıktı

Ölen yavrusunu kendisi gömen anne köpek, izleyenleri duygulandırdı

Köpeği zincirle otomobile bağlayıp sürükleyen şahsa 842 lira para cezası

Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören caminin minaresi böyle yıkıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24