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Yılmaz Erdoğan, "Bir daha gerekse “Akil İnsanlar” heyetine girer miydiniz?" soruna yanıt verdi: Ben sıramı savdım diye düşünüyorum

"Ve bir süre de başarılı oldu diye düşünüyorum"

13 Ekim 2021 09:23

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, çözüm sürecinde kurulan “Akil İnsanlar” heyetinin bir daha kurulması durumunda katılıp katılmayacağı sorusuna yanıt verdi. "Ben sıramı savdım diye düşünüyorum" diyen Erdoğan, "Benim için vatani vazifeydi. Başarılı veya başarısız olmasından önce niyeti önemlidir. Benim niyetim çok iyiydi. Ve bir süre de başarılı oldu diye düşünüyorum" dedi. 

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Erdoğan, Kürt sorununun çözümünde gelinen mesafeyi yorumlarken "Bunlar tarihin adını koyacağı şeyler" dedi. 

 

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